Charles De Ketelaere bewijst opnieuw zijn waarde voor Club Brugge met doelpunt in blessuretijd: "Drie goeie punten"

Club Brugge leek lange tijd af te stevenen op een punt op het veld van Charleroi en zou daarvoor Simon Mignolet duizendmaal moeten bedanken, maar in de blessuretijd was er nog Charles De Ketelaere.

In de 92e minuut slide Charles De Ketelaere de 0-1 in doel waardoor Club Brugge met de drie punten aan de haal gaat in Charleroi. Niet helemaal verdiend, maar dat zal Club worst wezen.

"We wisten dat het lastig zou zijn, ze hadden ook nog niet verloren dit seizoen. Het doet echt deugd om in de laatste minuut hier te winnen", klinkt het bij Charles De Ketelaere voor de microfoon van Play Sports.

"Dit zijn drie belangrijke punten", gaat De Ketelaere verder. "Je kan een punt pakken tegen PSG maar deze wedstrijd wilden we ook gewoon winnen. De ambitie is om kampioen te spelen en dan moet je deze wedstrijd gewoon winnen", besluit hij.