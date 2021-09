Edward Still ontgoocheld maar fier: "Club Brugge heeft naam gemaakt in Europa"

Edward Still en Charleroi hebben zaterdagavond voor de eerste keer dit seizoen de bittere smaak van het verlies geproefd tegen Club Brugge.

"We haten verliezen", met die woorden begon Edward Still de persconferentie na de wedstrijd tussen zijn Charleroi en Club Brugge. Het verlies tegen de landskampioen wordt wel snel geëvalueerd en gerelativeerd door de coach.

"We moeten het accepteren. Al hebben we verloren, we hebben aan iedereen laten zien wie Charleroi is en waar we voor staan. Misschien zijn we nog niet klaar om zulke duels winnend af te sluiten, tegen een ploeg zoals Club Brugge dat de beste ploeg van België is én gerespecteerd wordt in Europa. We hadden geen controle over de details in het strafschopgebied en op het einde vergeten we onze man in het oog te houden. Desondanks mogen we met opgeheven hoofd van het veld stappen."

Even later analyseert hij de wedstrijd wat dieper. "In de eerste helft heeft Hervé (Koffi) enkele goede reddingen gedaan. We hadden mogelijkheden maar Nicholson stond vaak buitenspel. Tijdens de rust hebben we geprobeerd om ons spel daaraan aan te passen."

"We hebben in de tweede helft nog meer kansen gehad maar Mignolet speelde een fantastische wedstrijd. Het had onze richting uit kunnen keren... We kunnen alleszins wel zeggen dat we Brugge in moeilijkheden hebben kunnen brengen", besluit hij.