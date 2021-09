Anderlecht wint zout- en peperloze Clasico nadat Standard al na 6 minuten met 10 stond (en eindigde met 9)

Een snelle rode kaart en een snelle voorsprong voor Anderlecht. Ziedaar de ingrediënten voor een match die snel doodbloedde. De tien van Standard legden er hun hoofd voor, Anderlecht speelde het numerieke overwicht heel slecht uit.

Hoe blus je een voor het eerst in meer dan anderhalf jaar volgelopen Sclessin? 30.000 voetbalgekke fans zetten het Stade Maurice Dufrasne al een uur voor de aftrap in vuur en vlam. De sfeer was er en ze verwachtten 11 galdiatoren te zien die hen eindelijk nog eens een zege tegen de aartsrivaal zouden bezorgen.

Rood en voorsprong

Na zes minuten was er al een eerste ijskoude douche: Verschaeren profiteerde van een slechte controle van Al-Dakhil, die aan zijn truitje ging hangen als laatste man en dat resulteerde in een rode kaart. Terecht, maar het plannetje van Mbaye Leye mocht dus al heel vroeg de vuilbak in. Nog zes minuten later had Refaelov de bal van een goeie Verschaeren meegekregen en Anderlecht knap op voorsprong getrapt. De vlammen in Sclessin doofden uit.

© photonews

En zo ook de wedstrijd. Tien Rouches streden voor wat ze waard waren en hielden Anderlecht verder onder controle. Paars-wit had een paar kansjes, maar had blijkbaar geen zin om de genadeklap uit te delen. Zeer tot onvrede van Kompany, die veel meer druk en beweging van zijn ploeg wou zien. Kouamé werd amper nog in het spel betrokken en El Hadj had moeite om de bal binnen de ploeg te houden.

Slecht uitgespeeld

Met een man meer had Kompany het recht om meer te eisen. Al bij al een teleurstellende eerste helft. De animo werd natuurlijk ook gefnuikt door de wedstrijdomstandigheden. Maar Anderlecht gebruikte zijn overwicht niet goed. Gomez en Murillo kwamen constant opzetten, maar werden niet aangespeeld. De oplossingen werden in het drukbezette centrum gezocht.

© photonews

En meer van dat in de tweede helft. De tien van Standard toonden grinta en kregen zelfs kansen op de gelijkmaker via Klauss en Raskin. Anderlecht vond nooit het vloeiende combinatiespel van de tweede helft tegen KV Mechelen. De match sleepte zich zo naar het einde.

De Brusselaars hebben wel drie belangrijke punten beet, maar speelden met vuur door de werkkracht van Standard niet te kunnen volgen. Een werkpunt voor Kompany, die er niet echt blij mee was. Standard eindigde de match met 9 na terecht rood voor Fai. Ook assistent Patrick Asselman kreeg rood op de bank. De nederlaag was logisch, maar ze kunnen zich wel optrekken aan de mentaliteit.