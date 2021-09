Degryse verwacht meer van Verschaeren: "Het verval mag nooit zo groot zijn"

Anderlecht maakte ondanks de winst geen grootse indruk tegen de tien van Standard. Marc Degryse neemt in zijn analyse van het weekend één jongen onder de loep: Yari Verschaeren.

Verschaeren begon heel sterk aan de Clasico en smeerde Al-Dukhil een rode kaart aan. Tevens gaf hij de assist voor Refaelov. "Ik vond zijn eerste kwartier tegen Standard top. Hij liep slim weg van de defensie, tussen de linies waar hij aanspeelbaar was en Anderlecht gevaarlijk maakte. Dát is de Yari Verschaeren die ik wil zien", zegt hij in HLN.

Daarna kwam hij minder in het spel voor. "Maar heel snel zakte Yari weg. Dan mis ik toch persoonlijkheid bij hem om de lijn door te trekken. Hij is stappen aan het zetten - zijn invalbeurt tegen KV Mechelen was ook al zeer goed - maar Yari legt nog té weinig kwaliteit in de weegschaal. Het proces is nog niet af. Het verval zoals op Standard mag nooit zo groot zijn."