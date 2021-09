Bodart trots op zijn team: "Wij maakten het spel, zij speelden tegen 10 op de tegenaanval"

Arnaud Bodart werd ondanks het verlies verkozen tot 'Man van de Match'. Niet dat de doelman van Standard zoveel reddingen moest doen. Het was dus tekenend dat er niemand van Anderlecht verkozen werd door Eleven Sports.

Bodart zag zijn team na de rode kaart de juiste ingesteldheid tonen. "Ik ben ontgoocheld, maar we toonden wel de juiste mentaliteit. 11 tegen 11 verliezen we dit niet, daar ben ik zeker van. Wij maakten het spel. Zij speelden op de tegenaanval, zelfs al waren ze met een man meer. Als we zo strijden, kan men ons niets verwijten. Dat zien de fans ook wel."

De rode kaart veranderde wel heel de fysionomie van de match. "Ameen mist zijn controle en wou dat daarna corrigeren. Hij had hem beter gewoon naar de goal laten komen. We mogen hem dat echter niet verwijten, dat heb ik hem ook gezegd. Het is een uitstekende speler."