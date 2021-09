Pro League kan veldbesproeiing niet verplichten: "Het zou bijzonder ingewikkeld zijn"

Lior Refaelov had zware kritiek op Standard, dat volgens hem het veld niet gesproeid had voor aanvang van de Clasico. Daardoor zou technisch verfijnd voetbal niet mogelijk geweest zijn. Het zou echter nog een paar keer kunnen gebeuren.

Heeft Refaelov onbedoeld een tip gegeven aan andere clubs? Want de Pro League laat weten dat clubs niet verplicht zijn om hun veld te sproeien.

“In de reglementenbundel van de Pro League staan wel bepalingen omtrent de kwaliteit en het onderhoud van het veld. Dat gaat over veldverwarming, drainage, sproei-installaties en dergelijke. Maar niet over wanneer er besproeid moet worden", zegt woordvoerder Stijn Van Bever in HBvL.

“Omdat elk veld anders is. Het ene veld ligt in de schaduw, het andere in de zon. Ook de rituelen bij de opwarming verschillen van club tot club. Het zou bijzonder ingewikkeld zijn om algemene regels op te stellen over hoeveel en wanneer te besproeien.”