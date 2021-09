Heeft Standard het veld bewust niet besproeid voor Clasico? Ook de Pro League reageert

De spelers van RSC Anderlecht klaagden gisteren over een te droge grasmat op Sclessin. Lior Refaelov en Wesley Hoedt spraken zelfs over een bewuste handeling van Standard om paars-wit het voetballen te beletten. Ondertussen heeft ook de Pro League gereageerd.

Lior Refaelov sprak over sabotage, terwijl Wesley Hoedt benadrukte dat er in de Premier League regels bestaan omtrent het besproeien van het veld. Dat is overigens ook in België het geval, maar de thuisspelende club moet een uur voor de aftrap klaar zijn met de bewatering. Vervolgens kiezen de clubs zelf of er nog wordt bijgesproeid.

"Het is moeilijk om clubs te verplichten om het terrein in een ideale staat te krijgen", reageert de Pro League bij monde van Stijn Van Bever in L'Avenir. "Dat laten we over aan de eigen inschatting. Volgens de reglementen kan een club bezwaar indienen als het te gevaarlijk is om te voetballen. Maar dat was op Sclessin niet het geval."