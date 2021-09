Kompany denkt gewoon aan de drie punten: "De spelers mogen tevreden zijn met een relatief rustige match op Standard"

Vincent Kompany zag er heel nerveus uit in de laatste tien minuten in Luik. Opvallend voor een coach die met zijn ploeg tegen negen man stond...

Kompany gaf het ook toe. "Meter per meter, stilstaande fase na stilstaande fase kwamen ze dichterbij. Met negen kan je op een corner ook gevaarlijk zijn", zei hij. "Vooral de posities waar ze die stilstaande fases kregen, maar uiteindelijk hebben we er goed op verdedigd."

Toch mocht er wel iets meer verwacht worden met zo'n numerieke meerderheid. "Of dit een boost is? Een Clasico winnen is een boost voor elk Anderlecht uit de geschiedenis. We zitten in een interessante reeks die we willen verder zetten. Maar ja, we waren bij momenten iets te onzuiver. We dachten dat we wel de controle gingen houden. Bij momenten misten we de kans om het af te maken. Maar de spelers mogen tevreden zijn met een relatief rustige match op Standard."

Een rode kaart maakt het leven van de tegenstander niet altijd veel makkelijker. "Ik ga er natuurlijk niet over klagen, maar we moesten ons aanpassen. Tegen elf vonden we wel de juiste ruimtes. Tegen tien was het een ander tempo en dat vergde aanpassing."