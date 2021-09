Spelers Anderlecht blij, maar niet tevreden: "We spelen geen heel goeie match"

Anderlecht heeft zijn moeilijke reeks aangevat met een zes op zes en is daar best tevreden mee. Dat mag ook, maar de match op Standard had wel iets meer mogen bieden nadat de Rouches al snel met tien stonden.

Wesley Hoedt zag net hetzelfde. "We hebben naar de omstandigheden van de match gespeeld. Eigenlijk spelen we geen heel goeie match, maar door die twee rode kaarten is het wel verdiend. Maar we hadden het wel sneller moeten afmaken. Het tempo was te laag na de eerste rode kaart. We winnen en dat is belangrijk voor deze groep, die steeds meer naar elkaar toegroeit", aldus de Nederlandse verdediger.

Hoedt speelde ook een foutloze match. "Ik was zelf wat op zoek naar mijn beste vorm, maar dat is niet onlogisch. Ik heb lang niet gespeeld en dat was één van de redenen. Ik heb ook een goeie klik met Taylor (Harwood-Bellis)."

Matchwinnaar Lior Refaelov scoorde al zijn tiende doelpunt tegen de Rouches. "Maar het was wel mijn eerste ervaring in een Clasico. De sfeer zat goed. Het rood maakte het voor ons natuurlijk makkelijker. We hadden het veel beter kunnen doen. Het was niet altijd goed, maar ik denk niet dat zij echt een kans hadden. In de transitie was er veel ruimte en daar hadden we meer mee moeten doen."