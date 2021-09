"Morsdroog!" - Anderlecht-spelers beschuldigen Standard van 'sabotage'

"Morsdroog", noemde Wesley Hoedt het veld van Standard. Op de persconferentie achteraf ging Lior Refaelov zelfs nog een stap verder en noemde het een bewuste handeling van de Rouches om goed spel te verhinderen.

Refaelov was niet te spreken over de staat van het veld. "Dit is bewust gedaan om goed voetbal te vermijden", zei de ervaren Israëliër. "De Clasico is één van de grootste topmatchen in een tot de nok gevuld stadion en een geweldige sfeer. Dan wil je het beste voetbal kunnen brengen: aan een hoog tempo. Maar dat was onmogelijk, want er was voor de match duidelijk niet gesproeid. De bal stuitte zoals een konijn."

En de aanvaller geloofde niet in toeval of een vergetelheid. "Ik heb er zelfs met Mbaye Leye over gesproken, maar ik weet niet waarom dit niet bewust gedaan zou zijn. Als het enkel tijdens de rust niet gesproeid zou zijn, zou ik het nog begrijpen. Ze stonden met tien en moesten iets doen. Maar technisch verfijnd voetbal van bij de aftrap op deze manier verhinderen... Belachelijk.”