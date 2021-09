Onvermijdelijke Mikautadze vindt ook in 1A de weg naar het doel, maar Antwerp houdt de drie punten thuis dankzij Frey en Gerkens

Antwerp heeft deze middag met 2-1 gewonnen van RFC Seraing. De bezoekers kwamen wel op voorsprong dankzij Mikautadze, maar in het slot van de wedstrijd ging Antwerp erop en erover via Frey en Gerkens.

RFC Seraing begon goed aan de wedstrijd en het resulteerde ook in een eerste kans. Kilota kwam goed naar binnen en haalde van ver uit, maar toch moest Butez nog alle zeilen bijzetten om de bal over te kunnen duwen.

Het duurde lang voor Antwerp kon antwoorden, maar na 20 minuten was ook de thuisploeg daar met een eerste kans. Radja Nainggolan probeerde het aan de rand van de zestien, maar Dietsch ging goed plat.

Net voor de rust zocht Antwerp dan toch naar het openingsdoelpunt. De beste kans was voor Miyoshi, maar zijn schot werd nog net uit de hoek gehaald door Dietsch. Een knappe redding van de Seraing-doelman. Ook Fisher probeerde het nog, maar 0-0 was wel de ruststand.

Na de rust probeerde Antwerp op hetzelfde elan door te gaan en zo kreeg Frey meteen een mooie kans. De aanvaller was echter niet rustig genoeg en trapte de bal van dichtbij naast.

Aan de overkant had RFC Seraing met Mikautadze ook een geweldige aanvaller rondlopen en iets voor het uur liet de spits zien tot wat hij in staat is. Hij mocht alleen op Butez af en lobte de bal mooi over de Antwerp-doelman: 1-0.

Antwerp probeerde meteen te reageren en de ploeg van Brian Priske werd ook sterker. Frey kreeg een kopbal na een hoekschop net niet tussen de palen en ook invaller Gerkens legde de bal naast.

Antwerp bleef zoeken en een kwartier voor het einde viel de gelijkmaker dan toch. Een zeer bedrijvige Frey knikte een verre inworp van De Laet mooi over Dietsch in doel. De 1-1 was zo een feit.

1-1 leek meteen ook de einstand te worden, maar het was buiten Gerkens gerekend. De middenvelder ging hoog in de lucht bij een voorzet van Frey en kopte de bal knap tegen de netten. 2-1 en zo blijven de drie punten toch op de Bosuil.

Antwerp doet daarmee een goede zaak in het klassement, want door deze overwinning springt de club naar de achtste plaats in het klassement met 11 op 21. RFC Seraing staat op de dertiende plaats met 9 op 24.