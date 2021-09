Brian Priske na overwinning Antwerp: "Trots op de ploeg en de invallers die mee het verschil hebben gemaakt"

Antwerp heeft een nieuwe overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. Ze hadden het niet onder de markt tegen RFC Seraing, maar dankzij een sterk slotkwartier werd er alsnog met 2-1 gewonnen.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, vertelde op de persconferentie dat er wel een aantal dingen beter konden. "We hadden kansen om drie of vier goals te maken, maar we maakten ook slechte beslissingen en veel foutjes. Dan wordt het moeilijk en zeker als je tegengoal krijgt", legde Priske uit.

Uiteindelijk kon Antwerp toch de drie punten thuishouden na een sterk slotkwartier. "Ik ben trots op mijn spelers. Ik ben ook zeer tevreden over de invallers van vandaag, want zij hebben mee het verschil gemaakt", aldus de trainer van Antwerp.

Toch is de conclusie van Priske dat het beter moet. "Als je bij Antwerp speelt, moet je met druk kunnen voetballen. Het is altijd een opluchting als je een match kan winnen na een achterstand, maar ik vind het ook een verdiende overwinning. Toch kunnen we beter doen en moeten we ook beter doen", besloot Priske.