Dorian Dessoleil stond voor het eerst in de basis bij Antwerp: "Geen uitstekende match, maar ook geen slechte prestatie"

Zondag speelde Antwerp thuis tegen RFC Seraing en wie zijn debuut voor de club mocht maken, was Dorian Dessoleil. De centrale verdediger speelde een goede wedstrijd en liet zich niet op een foutje betrappen.

Deze zomer haalde Antwerp heel wat defensieve versterkingen in huis en één van de nieuwe namen is Dorian Dessoleil. De verdediger was voor zijn transfer de kapitein bij Charleroi en het voorbije weekend stond hij voor het eerst in de basis op de Bosuil.

Ook Brian Priske was al bij al tevreden over de prestatie van Dessoleil. "Het was geen uitstekende match, maar ook geen slechte prestatie. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Er was geen risico in zijn spel, wat ook logisch is in een eerste wedstrijd van iemand. Zijn linkse voet is uitstekend en belangrijk voor ons om ons offensieve spel mee op te bouwen", aldus Priske.