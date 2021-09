Aanvaller van Antwerp kan rekenen op heel wat lovende woorden: "Het is een genot om met hem samen te spelen"

Michael Frey blijft het uitstekend doen voor Antwerp in de Jupiler Pro League. De aanvaller zit nu al aan 9 doelpunten in 7 wedstrijden. Ook zondagmiddag pikte hij zijn doelpuntje mee tegen RFC Seraing.

Brian Priske is zeer tevreden over Frey, al vond hij de eerste 60 minuten van de aanvaller tegen RFC Seraing niet top. "Ik vond de eerste 60 minuten van Frey tegen Seraing niet top, maar hij is een goede speler en heel belangrijk voor ons op dit moment. Als hij scoort en zo’n assist geeft moet je blij en trots op hem zijn. Hij verdient het succes dat hij nu heeft. Nu moet hij verder werken met de andere aanvallers om samen beter te worden", legde Priske uit op de persconferentie.

Ook Pieter Gerkens, ploegmaat van Frey, had lovende woorden voor de spits. "Frey is een monster. Op training ook. Die is zo gefocust op afwerken en scoren. Hert is een genot om met zo iemand samen te spelen. Die doet alles om goals te maken en wedstrijden te winnen en hij is heel belangrijk voor ons. Het is iemand die zijn kop ervoor gooit", aldus Gerkens.