Radja Nainggolan nog niet onder stoom: "Het moet véél beter, maar geef hem nog een beetje respijt"

Antwerp boog tegen Seraing in de slotfase een achterstand om. Van Nainggolan was er toen geen spoor meer. De flamboyante middenvelder werd -net als tegen Olympiakos- in de loop van de tweede helft naar de kant gehaald door Brian Priske.

Radja Nainggolan geraakt voorlopig niet op toerental bij Antwerp. Dat ziet ook Patrick Goots. "Het moet véél beter, zijn vervangingen waren meer dan terecht", aldus Goots in GvA. "Toch moet hij een beetje respijt krijgen, ik geloof dat we de beste Radja nog zullen zien." "Hij heeft niet de volle voorbereiding meegemaakt en conditioneel zit hij nog lang niet op 100%. Hard trainen en matchen spelen is de boodschap. Vanaf het moment dat hij veel moet lopen en onder druk wordt gezet, krijgt hij het lastig. Hij lijdt bovendien vaak onnodig balverlies. Iedereen kent Radja als iemand met een schitterende pass, die het middenveld controleert én het vuur aan de lont steekt. Die is er niet. Nog niet", besluit Goots.