KV Kortrijk klopt Gent in felbevochten partij, strafschoppen beslissen over match

KV Kortrijk en KAA Gent hebben speeldag 8 afgesloten met een felbevochten duel in het Guldensporenstadion. De bezoekers wilden maar wat graag onderin wat wegkomen na de zege in Talinn, maar kregen nee op het rekest.

AA Gent ging zoals verwacht roteren en Hein Vanhaezebrouck bracht uiteindelijk liefst vijf nieuwe namen tussen de lijnen. Okumu, Nurio, De Sart, Samoise en Tissoudali werden door de blauw-witte oefenmeester tussen de lijnen gebracht.

Snelle voorsprong

Bij Kortrijk stonden ook twee nieuwkomers op het veld: Rodanovic was geschorst, Kadri verdween uit de basiself ten gunste van Rougeaux en Fixelles. De Kerels zouden ook met hun nieuwkomers de match meteen naar hun hand zetten.

Al na tien minuten stonden ze op voorsprong, een strafschop van Selemani na handspel van De Sart. Het signaal voor Gent om door te komen drukken? In eerste instantie bleef dat toch enigzins uit - we spreken het nog uit met een eufemise.

Onmondige Buffalo's

De Buffalo's bleven lange tijd vrij onmondig voorin, de 2-0 via Gueye was dichterbij dan de gelijkmaker, op een knal van Owusu na. We gingen zo ook meteen rusten met een voorsprong van een doelpunt van de thuisploeg.

Na de pauze was er wél meer gretigheid bij de bezoekers. De bal ging snel op de stip, maar Bezus miste de opgelegde kans op de gelijkmaker en zo bleef het achtervolgen geblazen voor de thuisploeg, die de match steeds beter zou gaan controleren.

Toch probeerde ook Gent nog wel wat kansen te ontwikkelen. Tissoudali zou uiteindelijk wél de netten doen trillen, maar hij werd afgefloten vanwege buitenspel. Kortrijk schuift zo op in het klassement, Gent blijft helemaal in de kelder achter.