Referee Department zet Vanhaezebrouck op zijn plaats: "Doelpunt terecht afgekeurd"

"Een blunder", zo noemde Hein Vanhaezebrouck de beslissing om de gelijkmaker van AA Gent tegen Kortrijk af te keuren. Een dag later ging het Referee Department echter akkoord met de beslissing.

Tissoudali maakte gelijk, maar na tussenkomst van de VAR Lawrence Visser keurde ref Jasper Vergoote het doelpunt af wegens voorafgaand buitenspel. Volgens Hein Vanhaezebrouck waren er wel al twee nieuwe spelfases gestart en mocht het doelpunt niet afgekeurd worden.

"We staan volledig achter de VAR-interventie en de beslissing om het doelpunt af te keuren", klinkt het bij het Refereed Department. Daar zeggen ze dat de spelfase niet was gewijzigd ondanks contact van twee Kortrijk-spelers. "De aanvallende bezitsfase begint wanneer de aanval wordt opgezet en eindigt wanneer de bal uit het spel gaat of het verdedigende team gecontroleerd balbezit krijgt", luidt het. "Er was geen gecontroleerd balbezit."