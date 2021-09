Vanhaezebrouck boos na afgekeurd doelpunt: "Blunder van de VAR"

AA Gent verloor met het kleinste verschil op bezoek bij KV Kortrijk, na een gemiste strafschop en een afgekeurd doelpunt. Coach Hein Vanhaezebrouck was achteraf furieus op de VAR.

Die VAR keurde de 1-1 van Tissoudali af wegens buitenspel eerder in de opbouw naar het doelpunt: "Maar die fase is ver voor het doelpunt en er zit zelfs balverlies tussen", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse na de nederlaag.

Blunder

"Dus het is een nieuwe fase. Als het een nieuwe fase is, kan je niet meer naar iets anders gaan kijken. Pas na het balverlies is er de recuperatie waaruit we scoren, dat is niet meer dezelfde fase."

"De VAR maakt hier wat mij betreft een blunder. Dat was ook wat ik ging zeggen aan de ref. De arbiter zei dat het over dezelfde fase ging."