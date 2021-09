KAS Eupen wipt dankzij ijzersterke Stef Peeters opnieuw naar de leidersplaats

De partij tussen Cercle Brugge en KAS Eupen werd een aangename pot voetbal. Vooral de eerste helft kon de neutrale voetballiefhebber bekoren. Het verschil? De traptechniek van Stef Peeters. Die lag met twee assists aan de basis van een belangrijke overwinning

De Vereniging nam direct het heft in eigen handen. Dankzij een mix van vechtlust en combinerend voetbal duwde het de bezoekers in de openingsfase achteruit. Al was het eerste grote gevaar wel afkomstig van Smail Prevljak. De poging van de Bosnische spits stuitte op de binnenkant van de paal. Een kans die hij in een betere vorm ongetwijfeld wel tegen de touwen had geknald.

Fenomenale lob

De Panda’s roken bloed en groeiden stilletjes aan in de wedstrijd. Vooral ook omdat hun tegenstander de rol plots moest lossen en maar weinig gevaar creëerde. KAS Eupen knutselde op de rechterflank een leuke aanval in elkaar, afgerond door Edo Kayembe. De ex-speler van Anderlecht duwde een voorzet aan de tweede paal simpel binnen.

De voorsprong werd bijna op fantastische wijze verdubbeld. Jordi Amat zag Thomas Didillon enkele meters voor doel staan en probeerde het eens met een zéér listig balletje. De Brugse aanhang hield even de adem in, maar Didillon duwde de lob alsnog in hoekschop. Het doelpunt viel enkele minuten later wel aan de overkant.

Aangename wedstrijd

De aanhang van Cercle had nochtans weinig om zich aan op te warmen. Vooral de snelheid van Matondo en de voorzetten van Vitinho moesten voor de gelijkmaker zorgen, en met succes. Na slecht verdedigen kwam een zwieper van de Braziliaanse verdediger in de voeten van Charles Vanhoutte terecht. De aanvoerder liet deze gouden mogelijkheid niet onbenut en knalde de gelijke stand weer op het bord.

Terwijl Robin Himmelmann redding bracht op de kopbal van Alex Millan, hield ook Thomas Didillon Smail Prevljak van een doelpunt. Cercle Brugge tankte vertrouwen uit het doelpunt en zorgde daarmee voor een aangename pot voetbal met kansen langs beide kanten.

Schilderwerken Peeters

Het tempo ging er na rust volledig uit. Cercle hield de bal dan wel geduldig in eigen rangen, het kwam opnieuw niet tot kansen. Kleine foutjes en slordigheden kropen hoe langer hoe meer in het spel van de Vereniging. De stugge en ervaren verdediging van Eupen leverde ook goed werk en bleek bijzonder lastig te ontwrichten.

Bij Eupen lag het gevaar vooral op stilstaande fase. Het elftal van Stefan Kramer beschikt met de fraaie traptechniek van Stef Peeters dan ook over een belangrijk wapen. Tien minuten voor tijd schilderde hij (opnieuw) een vrije trap perfect op het hoofd van Agbadou. Die knikte zijn ploeg naar de overwinning. De 29-jarige draaischijf is met zijn twee assists de absolute matchwinnaar.

Een plezante busreis naar de Oostkantons. Want dankzij deze driepunter wipt KAS Eupen opnieuw naar een (gedeelde) leidersplaats. Cercle Brugge blijft opnieuw met lege handen achter, het kon dit seizoen in eigen huis nog steeds niet winnen.