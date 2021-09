🎥 Staande ovatie voor Miguel Van Damme, eerste doelpunt Vanhoutte levert niets op

Mooie beelden voor aanvang van Cercle Brugge-Eupen, waar strijder Miguel Van Damme de aftrap kwam geven. De doelman, die tegen leukemie vecht, zag vanop de tribunes hoe Eupen uiteindelijk met 1-2 kwam winnen in Jan Breydel.

Op het einde van de eerste helft bracht Cercle-aanvoerder Charles Vanhoutte Cercle langszij met zijn allereerste doelpunt in eerste klasse. "Helaas levert het niks op", tekende HLN na afloop op. "Ik was emotioneel omdat dit een match voor Miguel was en ik wilde dat hij ons zag winnen."

"De voorbije maanden heb ik Migi op zijn zwakst en zijn sterkst ervaren. Bovendien zal ik nooit vergeten hoe hij me gesteund heeft in de tijd dat het Franse legioen hier de plak zwaaide en ik me niet altijd geapprecieerd voelde."

Bekijk hier de hartverwarmende beelden van voor de aftrap.