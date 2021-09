Limburg kleurt blauw! Genkse invallers zetten scheve situatie in slotfase recht tegen STVV

Onuachu heeft andermaal zijn nut bewezen voor Genk, dit keer als invaller. Vijf minuten voor tijd scoorde de Nigeriaan op schitterende wijze de winnende treffer. Suzuki knikte STVV op slag van rust nochtans op voorsprong. In de tweede helft bracht Paintsil, een andere invaller, Genk langszij.

De stadionspeaker sprak voor de aftrap van een hoogdag voor het Limburgse voetbal. Daar was bitter weinig van te merken, want er waren opvallend veel lege plaatsen op de Truiense tribunes. Ook de eerste helft had weinig om het lijf. In het zonovergoten Stayen had de Limburgse derby meer weg van een eindeseizoenswedstrijd.

John van den Brom schudde zijn elftal helemaal door elkaar, met liefst zeven wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen donderdag in Wenen. Onder meer Heynen, Onuachu en Munoz zagen vanop de bank dat Genk het balbezit kreeg, maar in de eerste helft niet voor dreiging kon zorgen.

STVV stak al vroeg de neus aan het venster via De Ridder. Een 0-0 halfweg leek onvermijdelijk, maar in de derde minuut van de blessuretijd werd Stayen plots opgeschrikt. Prima combinatie van de Kanaries, Hashioka vond aan de tweede paal Suzuki, die onhoudbaar binnenkopte. Knap doelpunt van de Japanse spits van STVV, die daarna onnodig en ostentatief verhaal ging halen bij de Genkfans.

Genk moest vol aan de bak na de pauze en kreeg meteen een unieke mogelijkheid. De bekerwinnaar combineerde dwars door het hart van de Truiense defensie, maar oog in oog met Schmidt miste Toma onbegrijpelijk. Aan de overzijde mikte Suzuki binnen het bereik van Vandevoordt na een splijtende counter. Op het uur kwam Racing Genk met de schrik vrij. Brüls lepelde de bal perfect op het hoofd van Suzuki, die vanop een meter of twee pal op Vandevoordt kopte.

John van den Brom gooide op het uur Heynen, Onuachu én Paintsil tussen de lijnen. Met het slotkwartier in zicht mocht Preciado ver oprukken. De Ecuadoriaan bediende Paintsil, die vanop een meter of achttien staalhard in de verste hoek knalde: 1-1. Wat een moment voor de Ghanees, die tot voor kort overbodig leek in de Cegeka Arena.

Onuachu maakt het verschil

STVV kwam niet meer onder de Genkse druk uit, en met nog vijf minuten op de klok sloeg de bekerwinnaar genadeloos toe. Ito kopte een verre voorzet tot bij Onuachu. De Nigeriaan creëerde op fenomenale manier ruimte om zijn schot te wapenen, Schmidt was kansloos op de overhoekse schuiver. Wat een luxe om zo iemand achter de hand te hebben. Net als afgelopen donderdag was het de Nigeriaan die Genk de zege bezorgde.