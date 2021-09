Ook als invaller maakt Paul Onuachu het verschil voor Genk: "Zo nam ik mijn verantwoordelijkheid"

"Altijd lekker voor een coach om zo'n jongens in het veld te gooien", zei Van den Brom lachend na afloop. Het waren de Genkse invallers die het verschil maakten in de Limburgse derby, Paul Onuachu voorop. Al wilde de Nigeriaanse spits eigenlijk liever in de basis staan.

"Ik heb Paul even apart moeten nemen voor de match, want hij wil gewoon álles spelen. Uiteindelijk begreep hij me en na afloop kwam hij me ook bedanken", gaf Van den Brom aan na de 1-2-zege op Stayen. "Het lichaam was moe, maar het hoofd wilde spelen", kon Onuachu er om lachen.

Uiteindelijk kreeg Onuachu een halfuur in STVV. Voldoende om een 1-0-achterstand helemaal om te buigen, onder meer dankzij een fraai doelpunt van de Nigeriaan zelf. "Mensen denken dat ik door mijn lengte niet kan voetballen op dit veld, maar ik heb vertrouwen in mezelf."

Nadat Paintsil de bordjes in evenwicht had gehangen, ontbond Onuachu zijn duivels in de Truiense zestien. "De voorzet van Heynen was te hoog voor mij, maar gelukkig kon Ito de bal voor doel brengen. Ik twijfelde even tussen afleggen en zelf mijn kans wagen. Gelukkig maakte ik de juiste keuze. Zo heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen", besluit Onuachu.

Veel tijd om te recupereren is er overigens ook nu niet voor Racing Genk. Woensdag staat immers de inhaalwedstrijd op het veld van Antwerp op het programma.