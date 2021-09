John van den Brom roteert er op los, maar Onuachu brengt redding: "Heb zoveel vertrouwen in mijn spelerskern"

Racing Genk boog in de laatste twintig minuten een achterstand helemaal om in de derby tegen STVV. John van den Brom roteerde er lustig op los op Stayen, maar uiteindelijk was het Onuachu die met een klasseflits Genk de zege bezorgde.

"Een dik verdiende zege in mijn ogen", begint John van den Brom zijn perspraatje. "We kwamen tegen de verhouding op achterstand. Dat was toch wel een tikkie, zo vlak voor rust."

John van den Brom wisselde zijn elftal in vergelijking met de match in Wenen op liefst zeven plaatsen. "En de jongens die mochten starten, bevestigen dat we over een sterke kern beschikken. Ik zeg altijd dat ik zoveel vertrouwen heb in mijn spelersgroep. Dan moet je de spelers ook gebruiken! Dat je op het uur deze drie wissels kan doen (Paintsil, Heynen en Onuachu, nvdr.) is natuurlijk heel lekker als coach."

En het pakte goed uit. Paintsil krulde de bal snoeihard in de verste hoek en in de slotfase was het andermaal Paul Onuachu die het verschil maakte voor de bekerwinnaar. "Paul is Paul, dat is ongekend. Ik las deze week dat hij een fenomeen is. Wel, dat is hij ook! Ook vandaag wilde hij van bij de aftrap spelen, dus ik moest hem wel even apart pakken. Maar ook als invaller kan hij de ploeg altijd helpen.