Rasechte Truienaar Maarten Vandevoordt wint Limburgse derby met Genk: "Dat was een pure reflex"

De Limburgse derby staat steevast met stip aangeduid in de agenda's van STVV en Racing Genk. Dat is zeker ook het geval voor Maarten Vandevoordt. De jonge doelman van Genk is een geboren en getogen Truienaar.

Racing Genk leek zonder echt goed te voetballen met 0-0 de rust in te gaan, maar Suzuki besliste daar anders over. "De voorzet van Hashioka draaide weg van mij, Suzuki kon krachtig inkoppen. Dat was zuur, want we hadden de match in handen", gaf Vandevoordt na afloop aan.

In de tweede helft drukte Genk -zeker na het inbrengen van Paintsil, Heynen en Onuachu- het gaspedaal alsmaar steviger in. Vandevoordt keek voornamelijk werkloos toe, maar behoedde zijn team met een prima parade van de 2-0, alweer na een kopstoot van Suzuki. "Dat was een pure reflex, ik weet niet wat er daar allemaal gebeurde. Maar goed, dat is mijn job."

Uiteindelijk was het Paul Onuachu die met een klasseflits Genk over de streep trok in Haspengouw. "Als je met hem, of met Ugbo voorin speelt, dan weet je dat die doelpunten gaan komen. Het is een genot om hem in de spits te hebben staan", beseft Vandevoordt.