Bernd Hollerbach zag een 'superderby': "Die grote is ontzettend moeilijk af te stoppen"

Na twee zeges op rij leed STVV zondagmiddag een thuisnederlaag, uitgerekend tegen de rivaal uit Genk. STVV deed wat het kon, maar onderging na enkele wissels bij Genk de wet van de sterkste.

Voor de Duitse coach van STVV was het zijn eerste derby. "Het was een superdery, met veel inzet en strijd. We hadden dé kans om de 2-0 te maken, dan zou het onze derby geweest zijn. Daarna zag je bij hen de enorme individuele kwaliteit. Vooral die grote, Onuachu, was heel moeilijk af te stoppen", zag Hollerbach.

"Dit is zonde, zeker ook voor onze fans. Ik had hen graag drie punten geschonken vandaag. Maar ik kan mijn ploeg niets verwijten, ze hebben er alles aan gedaan. In voetbal draait het nu eenmaal om kansen afwerken. Dat hebben zij beter gedaan, mede door de klasse van de invallers", besluit Bernd Hollerbach.