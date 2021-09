Ondanks de leidersplaats houdt Stef Peeters de voetjes op de grond

Eupen staat aan de leiding in de Jupiler Pro League nadat het gisterenavond met 1-2 won van Cercle Brugge. Toch houdt Stef Peeters de voetjes op de grond.

“Cercle was beter in de eerste helft, maar na de rust hebben ze geen kansen meer gehad. Ik vond dat wij onze minst sterke wedstrijd van het seizoen speelden. Maar het is heel belangrijk dat we deze wedstrijd gewonnen hebben en de 0 op 9 vermeden hebben. Het zijn voor ons 3 gouden punten. Die leidersplaats? Daar kijken we echt niet naar. Wij willen ons gewoon zo snel mogelijk redden. We hebben een veel te smalle kern en we zullen het heel lastig krijgen in november en december. Elk punt dat we nu pakken is extra.”, tekende Sporza op.



Het seizoen is nog heel jong, maar voorlopig is Eupen zonder twijfel dé revelatie van het huidige seizoen. Ze lieten al knappe dingen zien en pakten onder meer al een punt op het veld van landskampioen Club Brugge.