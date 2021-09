Pieter Gerkens laat zich zien als invaller: "Niet de rol die je op voorhand wenst, maar ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen"

Antwerp moest zondagmiddag vol aan de bak tegen RFC Seraing. Ze kwamen 0-1 achter, maar na twee doelpunten in het slot wisten ze toch de drie punten thuis te houden. Pieter Gerkens werd de matchwinnaar met het winnende doelpunt.

Pieter Gerkens begon opnieuw op de bank, maar toonde zich als invaller. Hij kreeg enkele uitstekende kansen en in het absolute slot wist de middenvelder ook de winnende treffer tegen de touwen te duwen.

Op de persconferentie na de match ging het over zijn rol als invaller. "Het is niet de rol die je op voorhand wenst, maar ik ben gewoon blij dat ik mijn steentje kan bijdragen en dat ik belangrijk ben voor de ploeg. Natuurlijk wil ik starten, maar ik moet gewoon blijven doen waar ik mee bezig ben. Ik moet het de trainer moeilijk maken om keuzes te maken", aldus Gerkens.

Gerkens is tevreden met de overwinning, want hij beseft ook dat een wedstrijd na een Europese verplaatsing altijd lastig is. "Ik denk dat iedereen wel weet dat het moeilijk is na een Europese verplaatsing. Het was zoeken en niet evident, maar al bij al is het een verdiende overwinning en dat is het belangrijkste na een Europese match", legde de Antwerp-middenvelder uit.