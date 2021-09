Kompany treedt Leye bij: "Standard creëert zo een enorme meerwaarde op lange termijn"

Ameen Al-Dakhil was de hoofdrolspeler in Standard-Anderlecht. Zijn rode kaart legde de wedstrijd mee in een plooi. Maar Mbaye Leye verweet hem niets. Vincent Kompany had zelfs lof voor de keuze van Leye.

Leye besefte ook dat het met tien man moeilijk zou worden. "Het was een jeugdzonde, maar de match was zo wel na vijf minuten gespeeld. Dat verandert niet hoe ik denk over Al-Dakhil. Hij is fantastisch sinds begin dit seizoen. Hij speelde exceptioneel sinds het begin van dit seizoen. Hij had nul waarde toen het voetbaljaar begon. Hoeveel zou hij waard zijn na vijf matchen? Hij is geen gewone maar een uitzonderlijke voetballer. Het is een ­superspeler die speelt als een kampioen. Hij blijft voor mij een basisspeler", aldus Leye.

Woorden die ook Kompany wou onderstrepen. “Ik vind het geweldig dat een coach op de ingeslagen weg voortgaat, ook na een tegenslag. Je mag je niet laten leiden door de waan van de dag. Dat wordt wel eens vergeten. Ik wil Mbaye Leye prijzen omdat hij jonge spelers opstelt en zeker zo'n jonge centrale verdediger. We beseffen soms niet genoeg hoeveel talent we hier hebben, maar we mogen niet onderschatten hoe moeilijk het is om een jonge verdediger te brengen. Standard betaalt een sportieve prijs op korte termijn, maar op lange termijn creëren ze een enorme meerwaarde voor de club.”