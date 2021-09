Philippe Clement ziet ploeg 3 punten halen in Charleroi: "Dit is een ploeg voor Play Off 1"

Een fantastische week werd het voor Club-trainer Philippe Clement. De Club-trainer was na de winst tegen Charleroi lovend voor... de tegenstander.

Philippe Clement en Club Brugge mogen terugblikken op een prima week. Na het mooie punt tegen PSG in de Champions League, won de landskampioen een lastige uitwedstrijd op het veld van Charleroi. De Club-trainer kon achteraf enkel positief zijn over de tegenstander.

"Het was een interessante wedstrijd", vertelt Clement op de persconferentie. "Zeker tegen een ploeg zoals Charleroi, met veel aanvallende impulsen. Het was lastig voor ons, zeker met de Europese wedstrijd eerder deze week. Jaren geleden kan ik me herinneren dat Club won van Milan in de Champions League en daarna verloor in Heusden-Zolder."

"Ik ben fier op mijn groep met de punten die we hier behalen. We hebben niet slecht gespeeld tegen een zeer goede tegenstander. We zijn de eerste die hen kunnen verslaan dit seizoen en ik denk dat Charleroi in de top 4 zal eindigen", besluit Clement.