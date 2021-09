Match tegen KV Oostende was eerste, maar meteen ook laatste wedstrijd van Marc Noé als interim-trainer: "Het is vijf voor twaalf"

Marc Noé stond vandaag aan het roer van Beerschot als interim-trainer, maar vanaf volgende week zal het niet meer het geval zijn. Noé pakt vanaf maandag namelijk zijn fulltime job als coördinator van een topsportschool weer op.

Ook Marc Noé heeft de bakens voor Beerschot niet kunnen verzetten. De interim-trainer zag hoe zijn ploeg al na vijf minuten op een 2-0 achterstand kwam en uiteindelijk verloor Beerschot ook met 3-1 van KV Oostende.

Na de wedstrijd legde Noé uit dat hij vanaf maandag niet langer de interim-trainer van Beerschot zal zijn. "Ik neem dan mijn fulltime job als coördinator van een topsportschool weer op. Dat was de duidelijke afspraak", vertelde Noé.

Het is echter nog onduidelijk wie de nieuwe coach van Beerschot zal worden. "Ik weet het niet, want dat zullen we nog moeten bekijken. Wat wel duidelijk is, is dat het er meteen "boenk" op zal moeten zijn, want het is vijf voor twaalf", aldus de interim-trainer van Beerschot.