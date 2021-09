Tom Pietermaat niet tevreden na opnieuw een gemiste start van zijn ploeg: "Heel dringend uit die fouten gaan leren"

Bij Beerschot is het vijf voor twaalf. De ploeg staat moederziel alleen laatste met 1 op 24 en ook tegen KV Oostende wilde het maar niet lukken. Na 5 minuten kwam Beerschot zelfs al 2-0 achter.

Tom Pietermaat is niet te spreken over de eerste vijf minuten van zijn ploeg. "We moeten dringen uit deze fouten beginnen leren. Niet iedereen is wakker bij deze fases en het gebeurt elke week", legde Pietermaat uit in een interview bij Sporza.

In de tweede helft speelde Beerschot beter. "We zorgden voor veel beweging en we hebben het hen op bepaalde momenten moeilijk kunnen maken. Als we de halve kansen beter hadden uitgespeeld, had er meer ingezeten. Onze tweede helft is iets om aan op te trekken en nu moeten we positief blijven", aldus de middenvelder.