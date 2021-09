Alexander Blessin tevreden na overwinning KV Oostende, maar: "We hadden de wedstrijd veel sneller moeten afmaken"

KV Oostende heeft na drie nederlagen op rij eindelijk nog eens kunnen winnen in de Jupiler Pro League. De Kustboys haalden het zaterdagavond met 3-1 van Beerschot. Coach Blessin kon dan ook tevreden zijn.

Blessin vertelde op de persconferentie dat hij tevreden is dat zijn ploeg opnieuw kan aanknopen met een overwinning. "Ik ben zeer tevreden met de drie punten. We hebben een aantal sterkhouders verloren in de transferperiode, dus het doet deugd om na drie nederlagen nog eens te winnen", aldus de trainer van KV Oostende.

KV Oostende begon zeer sterk aan de wedstrijd, want na vijf minuten stond het al 2-0. "We zijn deze partij goed begonnen. Natuurlijk worden we in het zadel geholpen door de 2 snelle goals. Nadien zag je ook dat onze jonge ploeg vlot kan voetballen en kansen creëert."

Toch waren er ook minpunten volgens Blessin. "Na de rust hadden we het moeilijker. We zakten te veel terug en Beerschot kwam beter en beter in de match. Uiteindelijk maken we de 3-0 en zou de match gedaan moesten zijn, maar Beerschot bleef gaan. We hadden de wedstrijd veel sneller moeten afmaken", legde Blessin uit.