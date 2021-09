Joachim Van Damme is nu echt terug: "Ik heb al andere watertjes doorzwommen dan twee weken B-kern"

De ontbrekende schakel, de leidersfiguur: termen die de waarde van Joachim Van Damme bij KVM goed beschrijven. Uit bij Anderlecht viel de middenvelder al in, tegen OHL verscheen hij aan de aftrap en maakte hij onverwacht de negentig minuten vol. En kijk, Malinwa pakte zijn derde zege.

Het was dus niet voorzien dat hij de volledige wedstrijd zou spelen. "Eerlijk gezegd niet, neen. Dat kun je ook moeilijk afspreken. Je moet kijken naar het verloop van de wedstrijd. Als je er voor gaat, moet je er ook niet zomaar je laten wisselen. Na zo'n lange afwezigheid was ik gedreven en had ik veel goesting om me te tonen. Ik heb naar mijn kwaliteiten gespeeld."

Was het na die 7-2 ook aan de ervaren spelers zoals hij om op te staan? "Ik vind van wel. Als je zo'n pak rammel krijgt en ook de manier waarop die pijnlijk is, dan moet je als groep reageren. Als je wint, is de sfeer altijd goed. Na zo'n uitslag moet je kunnen opstaan en de hoofden bij mekaar steken. We hebben dat met veel energie en maturiteit proberen recht te zetten en wilden het publiek en de technische staf iets teruggeven."

Spijt? Bwah, spijt...

Voor Van Damme zijn de afgelopen maanden een rollercoaster geweest. "Ik ben heel lang geblesseerd geweest. Er zijn dan nog een paar andere dingen gebeurd. De club, de trainer en ik hebben dat achter ons gelaten." Heeft Van Damme er spijt van? "Bwah, spijt... Alles is uitgepraat. Ik ben hier ook al eventjes. De club kent mij en ik ken de club."

De periode in de B-kern moet voor een speler met zijn status toch moeillijk geweest zijn, niet? "Ik heb al wel andere watertjes doorzwommen dan twee weken B-kern. Of die sanctie terecht of niet terecht was, dat laat ik in het midden. Dat was een beslissing van de club en ik heb mijn straf uitgevoerd. We zijn met een propere lei herbegonnen. Ik heb ook geen rancune tegen wie dan ook."