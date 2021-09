Coaches na KVM - OHL: Vrancken tevreden over strijdershart, Brys kaart penaltyfase aan maar trekt zich op aan inzet

Zowel Wouter Vrancken als Marc Brys konden tevreden zijn over de inzet die hun teams aan de dag legden. Slechts één van hen was een winnende coach en dat was de trainer van KV Mechelen. Brys betreurde de afloop van een penaltyfase, maar vooral het snelle tegendoelpunt.

Wouter Vrancken wilde uiteraard wel een reactie zien van zijn spelers na de 7-2 in Anderlecht. "Ik ben vooral tevreden over het strijdershart waar we 95 minuten een beroep op hebben gedaan. Voor mekaar door het vuur gaan, dat moet basis zijn ploeg van KV Mechelen. Daar ben ik fier op, dat was ook nodig. Ik denk dat sommige jongens op zijn gestaan."

Voetballend is er ruimte voor progressie. "Kwalitatief was het geen honderd procent, dat kon je een beetje verwachten naar vorige week. Daar tegenover staat dat de mentaliteit top was. De organisatie zat wel goed. Na die dubbele voorsprong was het iets meer kijken naar omschakelingsmomenten, die we soms niet goed hebben uitgespeeld. Ik ben wel zeer tevreden over de manier waarop we opgestaan zijn na vorige week."

© photonews

Marc Brys zag dat zijn ploeg al vroeg op achtervolgen was aangewezen. "We komen veel te snel achter. Het was een goede actie van Storm, maar dat hadden we kunnen vermijden. Dan weet je dat je tegen een ploeg speelt die gebrand was op revanche. Dat injecteer je nog meer vertrouwen in dat team. We hadden een doelpunt nodig om de wedstrijd weer onder controle te krijgen."

Het werd geen 1-1, wel 2-0. "We zijn nog altijd proces om aan de verstandhouding en communicatie te werken. In tweede helft speelden we powerplay, niet echt ons spel. De inzet en de beleving was groot. De enaltyfase op Al-Tamari was nefast. Als je daar 2-1 maakt, komt er misschien wat twijfel bij hen. Wat ik meeneem is dat de gedrevenheid om een situatie die er niet goed uitziet recht te zetten heel groot was."