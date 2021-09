Felice Mazzu duidelijk: "Mensen mogen niet vergeten dat we uit 1B komen"

Union blijft helemaal bovenin meedraaien na een zege tegen Zulte Waregem: 2-1. Toch was het niet echt om over naar huis te schrijven wat de Brusselaars op de mat brachten.

Union Saint-Gilloise had dit seizoen al een paar keer uitgepakt met enorm flitsend voetbal, maar tegen Zulte Waregem was dat toch iets minder zichtbaar allemaal.

Bijna een hele wedstrijd speelden ze met een mannetje meer, maar toch duurde het tot vijf minuten voor tijd om het winnende doelpunt tegen de netten te schuiven.

Niet bezig met leidersplaats

"We hadden het moeilijk om onze taken te vervullen. De leidersplaats? Daar ben ik niet mee bezig, wel met hoe we spelen."

"Dat was deze keer minder dan hoe we vaak speelden de voorbije achttien maanden. We willen constant op dat niveau presteren. Maar toch ben ik fier: de mensen mogen niet vergeten dat we uit 1B komen ..."

