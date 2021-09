Coaches reageren op vroege uitsluiting in #USGZWA: "Daar moeten we niet flauw over doen" vs "Nooit makkelijk tegen tien man"

Het venijn zat in de staart in Union - Zulte Waregem, maar na tien minuten was er wel al een cruciaal moment te noteren.

Abdoulaye Sissako ging toen erg fel door op Senne Lynen en kreeg meteen de rode kaart onder de neus geschoven, waardoor Zulte Waregem bijna de hele match met een man minder verder moest. "Het is natuurlijk zwaar dat je na 10 minuten met een man minder valt", aldus Francky Dury achteraf in zijn analyse. Rood "Maar we moeten er niet flauw over doen: het was een rode kaart. We zijn daarna goed in de organisatie gebleven, op basis van onze mentaliteit hadden we misschien wel een punt verdiend." Félice Mazzu van zijn kant zag zijn team geen topmatch spelen: "Het is ons niet gelukt ons spel van het voorbije anderhalf jaar te laten zien, maar tegen tien man spelen is nooit makkelijk."