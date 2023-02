Debuterende Vertessen helpt Union met twee assists aan een 4-0-overwinning tegen Zulte Waregem

Union ontving vandaag bezoek uit West-Vlaanderen. Zulte Waregem zakte af naar het Dudenpark voor de laatste wedstrijd van de 24ste speeldag. Na het puntenverlies van Club Brugge & Antwerp was dit de uitgelezen kans voor Les Unionistes om verder uit te lopen.

Union kreeg dankzij het gelijkspel van Club Brugge en Antwerp vanavond de uitgelezen kans om verder uit te lopen in het klassement. Om dat te doen moesten Les Unionistes eerst en vooral winnen van Zulte Waregem. Bij Essevee begonnen Ruud Vormer en Jelle Vossen op de bank, jeugdproduct Lennert Hallaert begon voor het eerst in de basis in de competitie. Bij Union geen Dante Vanzeir meer, de spits maakte een transfer naar New York Red Bulls. Voor de aftrap kwam hij afscheid nemen van het publiek, een mooi moment. Nadien zagen we Vanzeir opduiken in de spionkop. Vandaar moedigde hij 'zijn' Union aan.

Lang tijd om stil te staan bij het vertrek van Dante Vanzeir was er niet. Zijn vervanger, Yorbe Vertessen, werd voor een eerste keer in de basis gedropt door Karel Geraerts. De spits die gehuurd wordt van PSV begon ook meteen goed aan de wedstrijd. Union liet de bezoekers van Zulte Waregem in het openingskwartier alle hoeken van het veld zien. Na enkele kansen was het uitgerekend Yorbe Vertessen die in de negende minuut de openingstreffer inleidde met een goede assist op Puertas. Met z'n derde van het seizoen zette Puertas Union dus al heel snel op rozen. Nadien volgden nog enkele kansen, maar bij Essevee konden ze opnieuw rekenen op een uitstekende Sammy Bossut. Nadien verdween het tempo een beetje uit de wedstrijd en zo bleef de 1-0 staan tot aan de rust.

De tweede helft begon hetzelfde als de eerste met na negen minuten een doelpunt. Deze keer was het Boniface die de bal tegen de netten wist te duwen. De aangever was voor een tweede keer deze avond niemand minder dan Yorbe Vertessen. Na 55 minuten dus alvast een zeer geslaagd debuut voor de jonge Belg. Na die 2-0 greep Mbaye Leye in. Ruud Vormer en Jelle Vossen moesten Zulte Waregem opnieuw in de wedstrijd brengen. Bij Union mocht niet veel later Yorbe Vertessen gaan rusten. Een oorverdovend applaus was het gevolg in het Dudenpark, want met twee assists was Vertessen meteen beslissend bij zijn debuut in de Jupiler Pro League. Gustaf Nilsson, die de afgelopen weken toch goed was voor enkele belangrijke doelpunten, was zijn vervanger.

Adingra was een van de meest opvallende spelers vandaag. Op de linkerflank bleek hij een echte nachtmerrie te zijn voor Fila. De flankaanvaller van Union pakte uit met enkele heerlijke dribbels en overstapjes, maar hij was ongelukkig bij z'n afwerking. Hij kwam ook enkele keren dicht bij een assist, maar het mocht niet wezen. Een kwartier voor tijd werd hij naar de kant gehaald voor Lapoussin. Meteen had de flankaanvaller ook impact op de wedstrijd. Een goede voorzet van Lapoussin werd doorgekopt door Nieuwkoop en uiteindelijk tegen de netten gekopt door invaller Nilsson. De Zweedse spits maakt Vertessen duidelijk dat de concurrentiestrijd niet meteen eenvoudig zal worden.

Les Unionistes kwamen nog enkele keren dicht bij een vierde treffer, maar moesten daar toch voor wachten tot in het absolute slot. Een heerlijke knal van Teddy Teuma zorgde voor de 4-0 eindstand. Met een heerlijke treffer zette hij de kers op de taart voor Union. In de tweede helft konden de bezoekers uit Zulte Waregem geen indruk meer maken. Zo werd het een relatief eenvoudige overwinning voor Union, dat na drie wedstrijden eindelijk nog eens meer dan één keer kan scoren in een wedstrijd. Iedereen tevreden lijkt het wel bij de thuisploeg die zo in het spoor blijven van leider Genk, dat met 2-3 ging winnen op Gent. Volgende week staat er een verplaatsing naar Club Brugge op de planning voor Union. Benieuwd wat Karel Geraerts in petto zal hebben tegen z'n ex-ploeg.