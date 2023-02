Karel Geraerts kan toeleven naar de confrontatie met Club Brugge van volgende week na de 4-0 overwinning tegen Zulte Waregem: "Ik ben vandaag een zeer tevreden coach"

Union heeft vanavond met 4-0 weten te winnen tegen Zulte Waregem. Een knappe overwinning van de mannen van Karel Geraerts die zo in het spoor blijven van leider Genk.

Zulte Waregem was vanavond geen partij voor Union. De mannen van Karel Geraerts gaven amper kansen weg en wisten zelf vier keer voorbij Sammy Bossut te geraken. "In de eerste helft scoren we op het goede moment en laten we na om de score uit te diepen. Zulte Waregem kwam beter in de wedstrijd in de eerste helft, maar zonder gevaarlijk te zijn. In de tweede helft profiteerden we van individuele foutjes bij Zulte Waregem en dat straften we af", begon Karel Geraerts zijn analyse na de overwinning tegen Zulte Waregem. "Ik ben vandaag een zeer tevreden coach. In het voetbal wil je uiteraard drie punten pakken, maar ik ben ook zeer tevreden dat de jongens die wat minder speelden in het verleden vandaag ook echt goede dingen hebben laten zien", ging de coach verder.

Union kon meteen ook rekenen op een uitstekende Vertessen. "Yorbe (Vertessen) deed het uitstekend bij z'n eerste basisplaats. Ik ben zeer tevreden, hij heeft zich inmiddels al goed geïntegreerd in de groep. Hij weet maar al te goed dat er wel wat concurrentie is. Ik beschik in totaal over vier spitsen waarvan er momenteel drie fit zijn. Voor mij is dat een luxe, want ons programma zal druk zijn tot het einde van het seizoen", besloot Geraerts. Union is namelijk nog op drie fronten actief en zal dus zijn spitsen kunnen gebruiken.