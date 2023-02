Vertessen drukt meteen z'n stempel met 2 assists in competitiedebuut: "Er is geen beter gevoel"

Union heeft vanavond een relatief eenvoudige zege geboekt tegen Zulte Waregem. Nieuwkomer Yorbe Vertessen was meteen goed voor twee assists. De jonge spits begint dus zo op een erg knappe manier aan zijn uitleenbeurt bij Union.

"Er is geen beter gevoel. Zoals ik eerder al heb aangegeven wil ik belangrijk zijn voor het team en dat heb ik duidelijk getoond vandaag. Ik hoop die lijn nu ook verder te kunnen zetten", legde Yorbe Vertessen uit in de mixed zone meteen na het laatste fluitsignaal. De jonge spits wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van PSV en zal bij Union niemand minder dan Dante Vanzeir moeten doen vergeten. Bij zijn competitiedebuut deed Vertessen het in ieder geval meteen voortreffelijk. Met twee assists draagde hij zijn steentje zeker en vast bij in de 4-0-overwinning tegen Zulte Waregem.

Karel Geraerts dropte Vertessen vandaag een eerste keer in de basis. Gustaf Nilsson, die de afgelopen weken goed was voor enkele belangrijke doelpunten, begon dus op de bank. "Ik ben naar Union gekomen om minuten te maken. Het was dus voor mij geen verrassing dat ik vandaag in de basis stond, maar het is wel snel. Ik ben gewoon echt heel blij dat ik mocht starten vandaag", legde Vertessen verder uit. Meteen een belangrijke rol dus voor de spits die meteen populair is bij het publiek. "Ik heb hier echt een heel warm welkom gekregen. Ik hoop dat ze genieten van mij, de sfeer zit goed", becomplimenteerde Vertessen z'n nieuwe club.

Union is inmiddels al zestien wedstrijden ongeslagen. Vertessen kan dus meteen meestrijden voor de prijzen in de Jupiler Pro League. "Er is gewoon een erg goed samenspel tussen de spelers. Er wordt zeer goed gevoetbald en daaruit creëren we kansen. Ik merk dat we wel echt in een goede flow zitten. Het spel heeft er ook voor gezorgd dat ik naar hier wou komen. We zijn nog in de running voor drie prijzen, dat maakt het extra interessant. Om dan zo te kunnen debuteren met direct twee assists, dat is enkel mooi", besloot Vertessen. Volgende week staat er met een verplaatsing naar Club Brugge meteen een pittig duel op de planning. Het wordt afwachten of hij ook in die wedstrijd even belangrijk kan zijn voor Les Unionistes.