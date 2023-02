Teddy Teuma kon de opmerkingen van Mbaye Leye niet waarderen: "Mijn feest? Het was om iets recht te zetten"

De aanvoerder van Union nam deze zondag het laatste doelpunt van zijn ploeg voor z'n rekening tijdens de 4-0 overwinning tegen Zulte-Waregem. Een schot in de bovenhoek, gevierd met een boodschap gericht aan de coach van de tegenpartij, Mbaye Leye.

Enkele dagen voor de wedstrijd van deze zondag sprak Mbaye Leye vol lof over Loic Lapoussin. Hij zei: "Met hem beschikken ze over een potentiële Gouden Schoen", maar hij vergat Teddy Teuma te noemen, die eindigde op de vierde plek in de prestigieuze individuele prijs.

Dus toen Teuma gisterenavond scoorde tegen Leye's Zulte Waregem, besloot de kapitein van Union een boodschap te sturen door zijn vingers in z'n oren te stoppen. "Ik had in de kranten gelezen dat hij had gesproken over de Gouden Schoen, maar dat ik geen doelwit was. Het was om dat even recht te zetten. Er was veel lof voor Loic Lapoussin, maar niet voor Teuma. Dus misschien kunnen we nu wat meer over mij praten," zei Teuma in de gemengde zone.

Volgende week wraak in Brugge?

Union is nog steeds aan de winnende kant, terwijl de achtervolgers weer punten hebben verloren. Onder hen Club Brugge, dat een ingewikkeld seizoen doormaakt en komende vrijdag de Unionisten ontvangt. Union wil de nederlaag van vorig seizoen goedmaken en eindelijk Blauw en Zwart verslaan.

"We kunnen ons nu richten op deze zeer belangrijke wedstrijd. Ik zou niet willen zeggen dat we revanche moeten nemen, maar gezien alles wat er vorig jaar en zelfs in de heenronde (2-2, red.) is gebeurd, is het tijd om orde op zaken te stellen. Het is aan ons om te laten zien dat we in goede vorm zijn, want het wordt daar heel lastig", besloot Teuma.