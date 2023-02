Christian Brüls na pijnlijke nederlaag op Union: "We toonden veel te veel respect voor de tegenstander"

Een eenvoudige avond was het gisteren zeker en vast niet voor de spelers en staff van Zulte Waregem. Op het veld van Union gingen ze met 4-0 de boot in. Christian Brüls analyseert.

Christian Brüls is één van de wintertransfers bij Zulte Waregem. Tot nu toe wist hij al een goede indruk te maken bij Essevee, maar gisteren lukte hem dat niet. Zulte Waregem droop af na een 4-0 nederlaag op het veld van Union. "Wat er vandaag fout liep? Alles. Zoals bijna altijd waren we gewoon afwezig, we toonden veel te veel respect voor de tegenstander", verklaarde Brüls na de wedstrijd bij Sporza.

"4-0, die cijfers hebben we verdiend. We hebben cadeaus weggegeven. Maar goed, we moeten dit nu snel vergeten en we moeten snel een analyse maken om de komende weken niet diezelfde fouten te maken. De volgende match tegen Oostende moeten we voor honderd procent op de afspraak zijn", besloot de Franse middenvelder strijdvaardig.