KV Mechelen ziet na sterke eerste veertig minuten en uitsluiting Schoofs Charleroi nog terugkeren

Kon KV Mechelen na een prima resultaat in de beker bevestigen in de competitie tegen Charleroi? Het had er alle schijn van, want KV liep verdiend 2-0 uit. Met een man meer sleepte Charleroi nog een gelijkspel uit de brand.

KV Mechelen had duidelijk vertrouwen getankt uit de prima uitgangspositie die het in de beker had verworven. Het heerste veertig minuten lang tegen een uitermate zwak Charleroi. Waarom uitgerekend die tijdsspanne, dat komt later aan bod. In elk geval was er een hele vroege en knappe openingsgoal. Mrabti zonderde Storm af met een heerlijke pass, die omzeilde Koffi en legde de 1-0 binnen.

© photonews

Mechelen had zin in meer. Bij één fase vond Storm twee keer Koffi op zijn weg en trapte Schoofs op de paal. De verdubbeling van de score kwam er toch na een prima uitgevoerde counter: Storm bediende Hairemans, de 2-0 in doel schuiven was een klusje voor hem. De score kon ook nog hoger oplopen: mooie pass van Hairemans op Verstraete, diens fraaie volley werd met een dito save door Koffi uit zijn doelvlak geweerd.

Minuut 40 dan. Schoofs beging een domme en forse overtreding op Nkuba op het middenveld. Scheidsrechter Laforge trok terecht rechtstreeks rood voor de KVM-aanvoerder, de thuisploeg moest nog een uur met een man minder verder. Wat kwaad bloed zette bij geelrood, was dat Laforge voordien meerdere keren vergat een bezoeker geel te geven.

Overmoed

Een man meer, drie wissels aan de rust: het leek allemaal niet te baten voor Charleroi. Het had na 65 minuten werkelijk nog niets bij mekaar gevoetbald. Da Cruz had zelfs Koffi nog tot een reflex gedwongen. Toch kwam het tot een comeback van de Carolo's, ook omdat ze bij KV iets te overmoedig werden. Na Mechels balverlies plaatste Zorgane via Verstraete de 2-1 in doel en een minuut later kopte diezelfde Zorgane al de 2-2 binnen.

Honderd procent afwerking dus bij Charleroi. Er was nog voldoende tijd om er helemaal overheen te gaan. Bij een scrimmage aan het Mechelse doel had dat ook perfect gekund, maar Stulic kreeg de bal er haast van op de doellijn niet in. Een winnende treffer viel uiteindelijk niet meer uit de kast voor één van de twee ploegen. Beide middenmotors moeten genoegen nemen met een punt.