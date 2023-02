Defour ziet hoe rood voor Schoofs wedstrijd kantelt: "Met deze kwaliteit en mentaliteit moet je je weinig zorgen maken"

Steven Defour was lovend voor de kwaliteit die KVM bracht voor rust en voor de mentaliteit die het toonde na de koffie. Meer dan een punt leverde dat niet op en dat had voornamelijk met de uitsluiting van Rob Schoofs te maken.

Het was wat puzzelen door de schorsing van Lavalée en de blessure van Vanlerberghe. "We wilden eigenlijk geen risico nemen met Bolingoli en Storm, maar nood breekt wet. De hele ploeg deed het in de eerste helft fantastisch. In de eerste 45 minuten hebben we Charleroi van 't kastje naar de muur gespeeld en terug. We hadden 3-0 of 4-0 kunnen maken."

Dat gebeurde niet en met de rust in zicht kwam er nog slechter nieuws voor KVM. "De rode kaart van Rob Schoofs verandert het hele gegeven. Nadat de 2-1 valt door een afgeweken schot, heb je het twee twee minuten moeilijk. We kennen de kracht van Charlerloi: via de flanken kunnen ze voorzetten brengen en ze hebben spelers die zulke ballen kunnen binnenkoppen. Na de 2-2 was het pompen of verzuipen."

Onnodige rode kaart

"Op het einde van de tweede helft moet je blij zijn dat Charleroi geen derde goal maakt, ook al zou dat onverdiend geweest zijn", besefte Steven Defour. "Ik heb de spelers gefeliciteerd voor hun mentaliteit uit de tweede helft. Het rood van Rob was onnodig en niet slim, dat weet hij zelf ook wel. Hij was absoluut ontgoocheld. Het is balen, want zijn uitsluiting kantelt de hele wedstrijd. Iedereen was teleurgesteld."

Aanvankelijk ging KV Mechelen nog wel goed om met de numerieke minderheid. "Ook in het eerste kwartier na rust was er nog geen vuiltje aan de lucht. Met een man minder was het wel moeilijk te belopen, maar de jongens hebben voor elke centimeter grond gevochten."

Zo snel mogelijk veilig zijn

Wat is er na deze puntendeling nog mogelijk voor de ploeg van Defour in de competitie? "Elke keer als we winnen, gaat het over de top acht en elke keer als we verliezen of er naar beneden gekeken moet worden. Met de combinatie van deze kwaliteit en mentaliteit, moet je je weinig zorgen maken. Je moet wel zorgen dat je zo snel mogelijk veilig bent."