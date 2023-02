🎥 Toen het licht even uitging bij Rob Schoofs: toch nog verontwaardigd na meer dan terecht rood

Rob Schoofs kreeg gisteren een rode kaart voor een drieste tackle op Ken Nkuba van Charleroi. Als u het nog niet gezien hebt, zullen onderstaande beelden wel duidelijk maken waarom. Al vragen we ons af of hij nu echt verontwaardigd was, want dit was wel een schoolvoorbeeld van rood.