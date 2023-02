Anderlecht pakt 7/9 en mag weer naar boven kijken na zege tegen Oostende

Anderlecht mag weer voorzichtig naar boven kijken in het klassement. Na een 0-2 overwinning op het veld van KV Oostende nadert RSCA tot op 2 punten van de top 8. Oostende moet dan weer twee dagen bibberen en hopen dat de degradatieconcurrenten geen punten pakken.

Lastig begin

De sfeer mag dan nog niet helemaal goed zitten bij Anderlecht, met een overwinning zouden ze wel 7/9 pakken en mocht paars-wit opnieuw naar boven kijken in het klassement. Maar in de openingsfase had Anderlecht het knap lastig met de druk die Oostende ontwikkelde. Na één minuut stond KVO ook al bijna op voorsprong maar Durdov kopte van heel dichtbij wel enkele meters naast.

Verder waren het vooral de verdedigers van Anderlecht die de bal raakten. Het middenveld werd moeilijk gevonden en vaak overgeslagen. Tijdens de eerste helft kon Amuzu zijn snelheid wel enkele keren etaleren maar tot drie keer toe vond hij Dreyer niet met zijn voorzet of pass.

© photonews

Aan de overkant vond Atanga ook geen ploegmaat toen hij in een twee tegen één situatie kwam. Vertonghen probeerde de passlijn af te snijden en dat lukte ook want de voorzet van Atanga was zeer ondermaats.

Toch 0-1

Weinig kansen maar wel een doelpunt in de eerste helft. Een corner van Anderlecht bleef in het pak hangen rond de kleine rechthoek. Murillo kon er als eerste zijn voet tegenzetten en zette Anderlecht op voorsprong.

© photonews

Anderlecht begon beter aan de tweede helft dan aan de eerste maar kansen waren schaars aan de kust. Na zo'n kwartier kreeg Stroeykens een keer een voorzet van Amuzu. Maar in de draai kwam hij niet tot scoren. Dreyer kreeg zijn rebound niet in het kader.

Slotfase met meeste gevaar

Het was vooral wachten tot in de slotfase voor doelgevaar. Eerst kon Vertonghen het schot van Atanga nog blokkeren maar enkele minuten later kon hij niet meer ingrijpen wanneer Sakamoto voor doel werd gezet. Verbruggen redde de meubelen voor RSCA en pareerde het schot van de Japanner met zijn lichaam.

© photonews

Anderlecht leek een moeizame overwinning over de streep te trekken maar Verschaeren gaf die in de laatste minuut toch wat meer glans. Na een mooie loopactie en dito pass van Ashimeru legde de middenvelder de bal onbaatzuchtig opzij. Dreyer bedankte en zette de 0-2 op het bord.