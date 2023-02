Thalhammer beseft dat operatie redding lastig zal worden: "Niet goed genoeg"

Bij KV Oostende heeft Dominik Thalhammer duidelijk niet hetzelfde shockeffect kunnen creëren dan in zijn eerste maanden bij Cercle Brugge. KV Oostende blijft onderin het klassement bengelen.

Thalhammer heeft dan wel een patent op hoge pressing maar als je in de degradatiezone blijft hangen, levert die pressing niets op. Ook tegen Anderlecht begon KV Oostende goed, werd Anderlecht onder druk gezet en kon KVO al na 1 minuut scoren maar na 90 minuten werd er met 0-2 verloren.

🪄 | Deze pass van Sieben Dewaele verdiende meer! 🥵 #KVOAND pic.twitter.com/ODjaD5e55J — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 3, 2023

"Anderlecht kwam te veel in hun spel"

"We startten goed. De eerste 20 minuten was de pressing er en kregen we ook enkele kansen", analyseert de Oostenrijkse trainer van KV Oostende op de persconferentie achteraf. "Daarna vonden ze vaker de oplossing om uit de pressing te spelen."

Toch kwam het eerste doelpunt van Anderlecht er niet omdat paars-wit onder de pressing van Oostende kon voetballen maar scoorde Murillo op een rommelige fase na een corner. "Tja dat tegendoelpunt...", zucht Thalhammer. "We zijn niet goed genoeg in de twee rechthoeken en nemen onze kansen gewoon niet", klinkt het.

In de tweede helft moest de thuisploeg wachten tot in de slotfase vooraleer er nog eens gevaar was. "Het stond gewoon niet goed op dat moment. Anderlecht kon in hun spel komen en dat is nooit onze bedoeling want we willen ons spel spelen."

En nu wacht er voor KV Oostende een must win bij Zulte Waregem.