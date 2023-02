Brest is blij dat het van nieuwe Anderlecht-spits Slimani af is: "Gezien zijn ervaring hadden we veel meer verwacht"

Islam Slimani is de nieuwe spits van Anderlecht, maar bij zijn vorige club kon hij niet echt overtuigen.

Na heel wat mislukte pogingen om een nieuwe spits te vinden, onder meer de gekaapte transfer van Tolu Arokodare door Genk, vond Anderlecht met Islam Slimani (34) toch een spits.

De Algerijn werd bij Brest gehaald en daar waren ze niet echt tevreden over hem, waar hij slechts een half jaar speelde en twee keer scoorde in achttien wedstrijd. "Gezien zijn ervaring hadden we veel meer verwacht van Islam. Maar dat is nooit echt het geval geweest. Misschien voldeed er ook één en ander niet aan zijn verwachtingen", zegt sportief directeur Grégory Lorenzi bij L'Equipe.

Transfer niet gepland

De transfer van Slimani was eigenlijk niet gepland en gebeurde heel snel. "Dinsdagavond om 22u heb ik een telefoontje gekregen. We waren net bezig om onze laatste dossiers af te ronden. Toen belde men om te zeggen dat er zich een transfermogelijkheid aandiende voor Slimani. Ik zei: waarom niet? Maar het hangt af van de speler", zegt Lorenzi nog.

"Een half uur later stond Islam in mijn bureau en hebben we de papieren opgemaakt om hem te laten vertrekken. Zelf had hij echter nooit de vraag gesteld om zijn contract te beëindigen", besluit Lorenzi.