Ondanks overwinning en 7/9 is Verschaeren duidelijk: "Dat was niet goed genoeg"

Moeizaam winnen telt evengoed als winnen, dat weet Anderlecht dit seizoen maar al te goed. Maar dat het beter kan en moet, beseft Yari Verschaeren ook.

Het was opvallend hoe aanwezig de Anderlecht-aanhang was tijdens de wedstrijd in Oostende. Na de overwinning gingen de spelers dan ook uitgebreid vieren met de meegereisde supporters. Voor een overwinning op het veld tegen de voorlaatste notabene.

"Maar het belangrijkste zijn die drie punten", vertelt Yari Verschaeren achteraf. "We weten dat het beter moest. Ons spel was niet goed genoeg en dat kwam deels door hun hoge pressing waardoor we moeilijk de ruimte vonden. In de tweede helft hadden we wat dingetjes aangepast maar echt goed liep het nog niet vond ik", oordeelt Verschaeren.

Paars-wit schuift wel langzaamaan op in het klassement en mag toch nog blijven hopen op een plek in de top 8. "Maar dan moeten we ook zo snel mogelijk goed voetbal brengen", beseft de assistgever van de 0-2 in het slot. "We werken eraan om het Anderlecht te brengen dat Anderlecht is maar dat zal wedstrijd per wedstrijd evolueren. De 0-2 was er alvast een voorbeeld van."

🌊 | Anders Dreyer zeilde in Oostende naar zijn eerste doelpunt voor @rscanderlecht! 😎 #KVOAND pic.twitter.com/limW1b5WNc — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 3, 2023