KV Oostende stilaan radeloos: "Hetzelfde verhaal als bij de vorige matchen..."

KV Oostende speelde een verdienstelijke partij tegen Anderlecht maar moest wel met 0 punten afdruipen. Het water komt de Kustboys stilaan tot aan de lippen.

KVO moet nog 2 ploegen inhalen als ze degradatie willen vermijden. Het wordt dus een weekendje bang afwachten wat ploegen als Zulte Waregem, Kortrijk en Eupen doen dit weekend of ze zien de concurrentie verder uitlopen. "We kunnen de kar nog keren maar het zal heel snel moeten gebeuren", vertelt KVO-middenvelder Sieben Dewaele na de aftrap.

"Al zo vaak dichtbij geweest"

"Het was tegen Anderlecht hetzelfde verhaal als dat van de vorige matchen", gaat Dewaele zuchtend verder. "Eigenlijk moet je 1-0 voor komen maar uit het niets maken zij net de 0-1. We zijn al zo vaak dichtbij geweest maar het is te vaak net niet terwijl we snel goals tegen krijgen. Zo kan je niet winnen", aldus een zichtbaar ontgoochelde Dewaele.

Tijdens de rust was er nog een goed gevoel in de kleedkamer

Oostende kon al snel op voorsprong komen tegen Anderlecht en gaf amper grote kansen weg en toch ging het met een achterstand de rust in. "Daarom was er nog een goed gevoel in de kleedkamer tijdens de rust. De kwaliteit is er, we lagen niet onder en hebben de kansen gehad om te scoren. Er zat echt wel iets in."

En nu volgt een heel belangrijke verplaatsing naar Zulte Waregem voor Oostende. "Een must win? We moeten ab-so-luut de drie punten pakken", besluit Dewaele duidelijk.