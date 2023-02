Riemer verrast na winst tegen Oostende: "Lange ballen maakten deel uit van onze tactiek"

Brian Riemer kan wat opgeluchter ademhalen als trainer van Anderlecht. Na een overwinning tegen KV Oostende is Anderlecht aan het stijgen in het klassement.

Anderlecht had geen eenvoudige avond in Oostende, vooral in de eerste helft kon paars-wit geen vuist maken tegen de voorlaatste in de stand. "Ik heb al heel wat geanalyseerd sinds ik hier in België ben aangekomen en KV Oostende maakt het de tegenstander heel lastig met hun hoge pressing", besefte Riemer voor de wedstrijd maar al te goed.

Omdat het voetballend lastig was, probeerde Anderlecht het vaak met een lange bal. "Bewust", klinkt het op de persconferentie achteraf. "Het is zelfmoord om veel korte passes te geven tegen Oostende. We wisten dat de ruimte in de rug zou liggen en hebben met Amuzu een van de beste spelers om dat te benutten", doet Riemer zijn tactiek uit de doeken.

Mits een betere laatste pass had Amuzu inderdaad misschien wel een assist of 2 achter zijn naam gehad vanavond maar die kwam er niet. "Op training kan je goed genoeg zien dat de jongens heel goed kunnen voetballen maar het is een jonge ploeg die een moeilijk seizoen beleeft. Soms mist het zelfvertrouwen dan om in de wedstrijd hetzelfde te tonen", besluit de Deense trainer van Anderlecht.